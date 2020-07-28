Суд в Бурятии вынес приговор «заминировавшему» самолет мужчине

Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор жителю Москвы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Мужчина опаздывал на рейс в Улан-Удэ, позвонил диспетчеру и сообщил о бомбе на борту самолета, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Осенью 2019 года житель Москвы находился в Улан-Удэ. Он опаздывал на рейс, и чтобы задержать самолет, позвонил в дежурную службу и сообщил о заложенном устройстве на борту воздушного судна авиакомпании «НордАвиа». Но самолет уже находился в воздухе, на борту был 141 пассажир.

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Воздушное судно совершило экстренную посадку в Красноярске. Виновника нашли и на период следствия поместили в СИЗО. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно, с испытательным сроком четыре года. Также судом удовлетворены исковые требования о взыскании вреда, причиненного Российской Федерации, авиакомпании и опоздавшим пассажирам в размере более 870 тысяч рублей.