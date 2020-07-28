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Суд в Новосибирске оценит баннер депутата с цитатой Макаревича

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Александра Попова

Кандидат в депутаты Горсовета Новосибирска Александра Попова подала иск в суд об отмене регистрации другого кандидата Сергея Бондаренко из-за использования в агитации строчки из песни Андрея Макаревича, рассказала Sibnet.ru Попова.

«Я подала вчера иск в Центральный районный суд Новосибирска. Мы просим отменить решение окружной избирательной комиссии о регистрации Бондаренко Сергея Валентиновича (снять с выборов).

В агитации запрещено нарушать интеллектуальную собственность, согласно федеральному закону №67.

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«Слова несут посыл и ассоциации. Условно, поклонники Макаревича и "Машины времени увидят строчку из песни, это будет создавать у избирателей положительный образ кандидата. Если бы Бондаренко попросил разрешение, и Макаревич ему разрешил, чтобы люди, которым нравится его музыка, голосовали за, то да. А так это сделано без разрешения, это незаконно», — объяснила Попова.

Позднее Попова сообщила, что суд по неизвестной причине иск не принял. Она планирует подать иск повторно.

На прошлой неделе в Новосибирске появились агитационные баннеры кандидата в депутаты Горсовета и директора похоронного дома «ИМИ» Сергея Бондаренко. На нем была строчка «В бурю лишь крепче руки». Она почти идентична фразе из песни Макаревича «За тех, кто в море».

Только у него в песне «В буре». Пресс-секретарь музыканта сказал, что Андрей Макаревич не давал разрешения на использования его строчки и консультируется с юристами, чтобы подать иск в суд о нарушении авторских прав.

Бондаренко объяснил ТАСС, что произошел короткий технический сбой на уровне распечатывания. Был распечатан и вывешен не тот баннер. «Я не могу за всем уследить», — сказал Бондаренко.

Баннер провисел около суток. «Если кому-то мы доставили неудобства, то приносим свои извинения. Мы обязательно это сделаем, когда все успокоится. Потому что сейчас, когда все кипит, разве это время каких-то разъяснений? Мы разъясним все, примет ли он наши извинения или нет», — сказал Бондаренко, добавив, что сам «воспитан на песнях Макаревича».

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