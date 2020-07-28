Учитель рассказал о судьбе «Цоя» и «Стрельцова» после пандемии

Фильм «Цой» об автокатастрофе, в которой погиб музыкант Виктор Цой, выйдет в широкий прокат 27 августа, а премьеру «Стрельцова» про советского футболиста с Александром Петровым в главной роли планируется отложить на год, рассказал режиссер и продюсер Алексей Учитель.

«Мы планировали выпустить картину ("Цой") в октябре, но теперь, кажется, там будет не протолкнуться – в разгар осени подтянутся уже и голливудские проекты. Теперь будем одними из первых после перезапуска проката», — сказал Учитель в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

Премьера фильма «Цой»приурочена к 30-летию гибели музыканта. Акцент в сюжете сделан на автокатастрофу, унесшую жизнь артиста. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и дебютантка Надежда Калеганова, а также Марьяна Спивак, Паулина Андреева, Игорь Верник.

Фильм «Стрельцов» должен был выйти в прокат еще весной 2020 года, но из-за пандемии его релиз отложили. Теперь создатели проекта планируют показать спортивную драму только в следующем году.

«Как мне кажется, лучше всего выпустить "Стрельцова" через год. Вся наша рекламная кампания изначально была построена вокруг чемпионата Европы по футболу, который также перенесен на год вперед. С учетом этих факторов, согласитесь, август и сентябрь – не лучший период для выхода», — сказал Учитель, выступивший в проекте в качестве продюсера.

Он отметил, что будет рассмотрен вариант выпуска картины в сентябре, если ленте окажет помощь государство. Но осенний релиз грозит крупными финансовыми потерями для такого большого фильма.

Фильм «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли рассказывает о судьбе советского футболиста Эдуарда Стрельцова. На пике карьеры его обвинили в изнасиловании и арестовали. Драма основана на реальной биографии спортсмена.