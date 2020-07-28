НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Учитель рассказал о судьбе «Цоя» и «Стрельцова» после пандемии

Источник:
Sibnet.ru
234 0
Фото: che (Please credit as "Petr Novák, Wikipedia" in case you use this outside Wikimedia projects.) / CC BY-SA 2.5

Фильм «Цой» об автокатастрофе, в которой погиб музыкант Виктор Цой, выйдет в широкий прокат 27 августа, а премьеру «Стрельцова» про советского футболиста с Александром Петровым в главной роли планируется отложить на год, рассказал режиссер и продюсер Алексей Учитель.

«Мы планировали выпустить картину ("Цой") в октябре, но теперь, кажется, там будет не протолкнуться – в разгар осени подтянутся уже и голливудские проекты. Теперь будем одними из первых после перезапуска проката», — сказал Учитель в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

Премьера фильма «Цой»приурочена к 30-летию гибели музыканта. Акцент в сюжете сделан на автокатастрофу, унесшую жизнь артиста. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и дебютантка Надежда Калеганова, а также Марьяна Спивак, Паулина Андреева, Игорь Верник.

Фильм «Стрельцов» должен был выйти в прокат еще весной 2020 года, но из-за пандемии его релиз отложили. Теперь создатели проекта планируют показать спортивную драму только в следующем году.

«Как мне кажется, лучше всего выпустить "Стрельцова" через год. Вся наша рекламная кампания изначально была построена вокруг чемпионата Европы по футболу, который также перенесен на год вперед. С учетом этих факторов, согласитесь, август и сентябрь – не лучший период для выхода», — сказал Учитель, выступивший в проекте в качестве продюсера.

Он отметил, что будет рассмотрен вариант выпуска картины в сентябре, если ленте окажет помощь государство. Но осенний релиз грозит крупными финансовыми потерями для такого большого фильма.

Фильм «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли рассказывает о судьбе советского футболиста Эдуарда Стрельцова. На пике карьеры его обвинили в изнасиловании и арестовали. Драма основана на реальной биографии спортсмена. 


Еще по теме
Новое шоу «Ходячих» будет связано с историей Рика Граймса
Сериал «Хороший человек» про ангарского маньяка выйдет 20 августа
Сиквел «Ведьмака» расскажет о происхождении мутантов
Фильм «Мулан» после череды переносов сняли с проката из-за COVID-19
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Подозрительные накопления россиян отдадут пенсионерам
•
Госдума поддержала обязательную регистрацию собак
•
Ножи и топоры нашли у митингующих в Хабаровске
•
Астероид размером с футбольное поле взял курс на Землю
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирцам запретили собираться в мечетях на Курбан-байрам
Сибирь 28.07.2020 16:43
Электронную базу могил создадут в Красноярске
Сибирь 28.07.2020 16:26
Двух судимых кандидатов в мэры Черногорска зарегистрировали на выборах
Сибирь 28.07.2020 15:37
Рестораторы попросили Травникова открыть залы
Сибирь 28.07.2020 14:49
Самое популярное
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
24032
Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым
6617
Школьник решил задание ЕГЭ по математике песней Бритни Спирс
6070
Озвучена дата выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2
3331
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Подозрительные накопления россиян отдадут пенсионерам
•
Госдума поддержала обязательную регистрацию собак
•
Ножи и топоры нашли у митингующих в Хабаровске
•
Астероид размером с футбольное поле взял курс на Землю
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Drronum

"Таким способом оператор хочет побудить пользователей переходить на новые предложения." - да денег они...

Uynachalnica

Какие у нас экономические прорывы в последнее время!!!

great_america

"В Чечне проходят флешмоб в социальных сетях «Мы семья Кадырова» и акции в его поддержку в разных районах...

AVM2

Живу в Сибири, газ только баллонный по 900руб. Машина колотых березовых дров 13500руб, на зиму одной...

Drronum

Он ввел санкции против Пампео, а тот жутко расстроился! В мечта всей жизни Помпео, была посетить Чечьню!