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Хлопок газа произошел в жилом доме в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

Женщина пострадала из-за хлопка во время утечки газа в жилом доме в селе Новая Солянка Рыбинского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Во вторник утром в трехэтажном многоквартирном жилом доме в селе Новая Солянка Рыбинского района, предположительно, в результате утечки газа произошел хлопок.

Полицейские приняли участие в эвакуации граждан. Из подъезда, в котором произошел хлопок, было выведено около 15 человек. Всего из здания было эвакуировано около 60 жильцов.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадала женщина. Ее личность сейчас устанавливается.

Здание оцеплено. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, руководство Межмуниципального отдела, а также сотрудники ГУ МЧС.

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