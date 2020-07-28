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Тимати ушел из Black Star

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Рэпер Тимати покинул лэйбл Black Star, забрав свой товарный знак и став самостоятельный артистом, подробности ухода он описал в Instagram.

«Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании, и не имею никакого отношения к ее дальнейшей деятельности», — написал Тимати.

Рэпер сообщил, что уход из лейбла взвешенное и обдуманное решение. Ушел из компании он мирно, забрав полный каталог и товарный знак.

Коллеги Тимати по Black Star, среди которых рэперы Натан и Джиган, поблагодарили его за совместную работу. Заявление репера также прокомментировоал певец Филипп Киркоров.  

«Достойный пример того как надо расходиться цивилизованно», — написал в комментариях в посту поп-король.


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