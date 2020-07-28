Тимати ушел из Black Star

Рэпер Тимати покинул лэйбл Black Star, забрав свой товарный
знак и став самостоятельный артистом, подробности ухода он описал в Instagram.
«Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом
компании, и не имею никакого отношения к ее дальнейшей деятельности», — написал
Тимати.
Рэпер сообщил, что уход из лейбла взвешенное и обдуманное
решение. Ушел из компании он мирно, забрав полный каталог и товарный знак.
Коллеги Тимати по Black Star, среди которых рэперы Натан и
Джиган, поблагодарили его за совместную работу. Заявление репера также
прокомментировоал певец Филипп Киркоров.
«Достойный пример того как надо расходиться цивилизованно», —
написал в комментариях в посту поп-король.