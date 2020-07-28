Китай скупил российское мясо

Китай стал крупнейшим покупателям российского мяса, опередив Украину, сообщил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Россия в 2,2 раза нарастила экспорт мяса за первые шесть месяцев 2020 года, предприятия поставили за рубеж мяса и мясных субпродуктов на 336 миллионов долларов. Экспорт мяса птицы вырос в 2,5 раза, свинины — в четыре раза, а говядины — в три раза, приводит РБК данные Центра отраслевой экспертизы.

Лидером по закупкам российского мяса стал Китай, на материковую долю пришлось 45%, а с учетом Гонконга — 54% экспортированного товара. Ранее лидером по закупкам российского мяса была Украина, однако в первом полугодии ее доля снизилась с 28% до 16%.

Увеличение поставок в Китай — результат долгой и кропотливой работы, отметил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Протоколы, разрешающие взаимные поставки мяса птицы, Россия и КНР подписали еще в ноябре 2018 года.

В январе этого года отечественные производители получили право и на экспорт в Китай не только птицы, но и охлажденной говядины. Переговоры об открытии страны для производителей свинины пока ведутся.