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Хабиб вернулся к тренировкам после смерти отца

Источник:
Sibnet.ru
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов вернулся к тренировкам после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, фотографии из зала опубликованы в Twitter Youcef.

«Король вернулся!» — так подписана серия фото, Нурмагомедов проводит спарринги.

Отец спортсмена скончался 3 июля после осложнений, вызванных перенесенным коронавирусом. Тренеру, воспитавшему многих чемпионов, было 57 лет.

Нурмагомедов — непобежденный боец. На его счету 28 успешных поединков. Он дважды защитил чемпионский пояс UFC. Планируется, что осенью он встретится с Джастином Гэтжи, который сейчас владеет временным титулом.

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