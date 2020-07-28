Хабиб вернулся к тренировкам после смерти отца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов вернулся к тренировкам после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, фотографии из зала опубликованы в Twitter Youcef.

«Король вернулся!» — так подписана серия фото, Нурмагомедов проводит спарринги.

Отец спортсмена скончался 3 июля после осложнений, вызванных перенесенным коронавирусом. Тренеру, воспитавшему многих чемпионов, было 57 лет.

Нурмагомедов — непобежденный боец. На его счету 28 успешных поединков. Он дважды защитил чемпионский пояс UFC. Планируется, что осенью он встретится с Джастином Гэтжи, который сейчас владеет временным титулом.