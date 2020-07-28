Трещины появились на новом мосту в Абакане

Мост на улице Кирпичной в Абакане начал трескаться через два месяца после открытия, это связано с проведенными зимой работами.

В мае дорожники в Хакасии открыли движение на пятом километре автодороги Абакан - Саяногорск. Реконструкция путепровода велась год. На нее потратили более 51 миллиона рублей. Прошло всего два месяца, а на мосту в Абакане появились трещины.

«Это относится к скрытым дефектам проявившихся в процессе эксплуатации. Подходы отсыпались в зимний период, они (дефекты) проявляются на таких мостах со временем — первый год, два. Все делается (ремонт) в рамках гарантийных обязательств за счет подрядной организации», — сказал телеканалу «Вести. Хакасии» директор «Хакасавтодора» Андрей Будянский.