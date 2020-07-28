Сиквел «Ведьмака» расскажет о происхождении мутантов

Netflix анонсировал сиквел к сериалу «Ведьмак», который расскажет о происхождении всей нечисти, сообщается в Twitter в аккаунте компании.

Новый проект будет называться «Ведьмак: Происхождение» и будет состоять из шести эпизодов.

Зрителей перенесут на 1200 лет до появления Геральта из Ривии. Сюжет будет описывать, как появились ведьмаки и что привело к «сопряжению сфер», когда миры людей, монстров и эльфов слились воедино.

Оригинальный сериал «Ведьмак» вышел в 2019 году. В центре повествования ведьмак Геральт из Ривии — мутант и убийца чудовищ. Он пытается найти своё место в мире, где люди часто оказываются намного хуже монстров. Главную роль исполнил актер Генри Кавилл.