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Учебный год в школах начнется очно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дистанционное обучение в школах РФ вводить не будут, учебный год начнется 1 сентября в обычном формате, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. <…> Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Кравцова, будут учтены все требования Роспотребнадзора, чтобы максимально обезопасить детей и учителей. Он уточнил, что при организации обучения в условиях распространения коронавируса будет использован опыт, наработанный при проведении Единого государственного экзамена.

Дистанционное обучение в учебных заведениях России ввели весной из-за пандемии коронавируса. Министр отметил, что вспышек заболеваний в конце учебного года в школах не было.

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