Новосибирец залез на строительный кран из-за задержки зарплаты

Мужчина залез на кран на стройплощадке в Новосибирске, требуя от работодателя заплатить положенные деньги, иначе он угрожал прыгнуть, сообщает прокуратура региона.

Вечером в понедельник на строительной площадке по улице Ломоносова, 56 (здания общежития НГУЭиУ) в Новосибирске мужчина залез на кран и потребовал выплатить ему задолженность по заработной плате. В случае отказа он угрожал покончить жизнь самоубийством.

После переговоров, генеральный подрядчик произвел мужчине частичную выплату в размере свыше 50 тысяч рублей.

Прокурор района принял от мужчины письменное заявление и организовал проверку соблюдения его трудовых прав и работников подрядной организации.