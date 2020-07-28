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МЧС предупредило жителей Забайкалья о надвигающемся шторме

Источник:
Sibnet.ru
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Резкое ухудшение погоды произойдет в Забайкальском крае во вторник. Синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ожидаются дожди, местами сильные, грозы, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Неблагоприятные метеорологические явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций.

В понедельник в Чите штормовой ветер сносил крыши и деревья. Так, без кровли остались дома в микрорайоне Девичья сопка, детский сад и супермаркет.


Спасатели предупредили, что надвигающийся шторм способен нарушить работу объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш. Необходимо закрепить предметы на приусадебных участках, которые могут быть подняты ветром, закрыть и укрепить теплицы и надворные постройки, проверить, закрыты ли окна и форточки.

Порывы ветра, ливень и град лучше переждать в помещении. На улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций. Никогда не стоять под балконами.

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