Google разрешит сотрудникам целый год работать из дома

Корпорация Google разрешит своим сотрудникам работать из дома до лета 2021, решение коснется примерно 200 тысяч специалистов.

Такое решение генеральный директор Google Сундар Пичаи принял на прошлой неделе после обсуждений с другими представителями руководства компании. Отмечается, что работать из дома продолжат сотрудники из офисов США, Великобритании, Индии, Бразилии и других странах.

Компания может объявить о новом графике уже в понедельник, 27 июля. Если это случится, корпорация станет первым крупным IT-гигантом, продлившим удаленную работу на такой срок, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что все компании Кремниевой долины перевели своих сотрудников на работу из дома еще в марте, когда коронавирус только начал распространяться по миру. Большинство сотрудников этих компаний продолжают работать из дома.