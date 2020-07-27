Чемпион Англии перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»

«Зенит» и «Ливерпуль» договорились о трансфере хорватского защитника Деяна Ловрена в российскую команду.
Клуб из Санкт-Петербурга подписал трехлетний контракт с 31-летним игроком сборной Хорватии. Ловрен становился с «Ливерпулем» чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.
«Я счастлив и горд за то, что перешел в "Зенит". Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся», — сказал хорват в интервью официальному сайту команды.
На чемпионате мира в 2018 году, который прошел в России, хорват стал серебряным медалистом. Тогда в четвертьфинале сборная Хорватии выбила хозяев — российскую сборную.
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