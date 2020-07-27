Россиянкам с детьми и пенсионерам облегчили трудоустройство

Россиянкам с детьми младше трех лет и пожилым людям предоставлены дополнительные возможности для трудоустройства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Данным категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, организацией таких образовательных программ занимаются государственные службы занятости в регионах.

Однако региональные госслужбы занятости ранее не имели права самостоятельно заключать договоры, а также выделять субсидии тем, кто непосредственно осуществляет обучение. Необходимые процедуры в итоге усложнялись и затягивались.

«Мы устраняем этот правовой пробел, теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации»,— отметил премьер.

Ранее стало известно, что с 2020 по 2024 год из федерального бюджета субъектам выделят по 2 миллиарда рублей на образовательные программы для матерей в декрете. При этом женщины смогут сами выбирать курс повышения квалификации.