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Глава ВОЗ констатировал усиление пандемии коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Пандемия COVID-19 в мире усиливается, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает пресс-служба организации.

Чиновник отметил, что за последние шесть недель число заразившихся удвоилось, в целом пандемия COVID-19 является самой тяжелой чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения за последние десятилетия. ВОЗ объявляла ситуацию ЧС шесть раз за свою историю.

«В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться. За последние шесть недель общее число случаев примерно удвоилось»,— сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус планирует созвать на этой неделе чрезвычайный комитет для новой оценки пандемии и для получения «надлежащих рекомендаций». По его мнению, взять ситуацию под контроль удалось только нескольким странам.

В их числе — Китай, Австралия, Германия, Вьетнам, Канада и Камбоджа. Всем остальным государствам рекомендуется сохранять полный комплекс противоэпидемических мер. Граждане в этот период должны сохранять дистанцию, избегать мест скопления людей, соблюдать масочный режим.

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