Депутат Госдумы Шипулин заразился коронавирусом

Депутат Госдумы и бывший биатлонист сборной России Антон Шипулина заразился коронавирусом. Инфекцию также выявили у членов его семьи, об этом политик написал своем Instagram.

«В этом году отправил Луизу с детьми и тещей в Сочи, чтобы они отдохнули, покупались в море, пока я работаю в Москве. Приезжал к ним только на выходные. Сначала заболела наша малышка Мира. Потом с температурой слег я, следом — теща и жена», — рассказал Шипулин.

Единоросс уточнил, что тесты на коронавирус оказались положительными у всех членов семьи, за исключением сына Дмитрия. Болезнь у бывшего спортсмена проходит в легкой форме, однако жена Шипулина госпитализирована.

Антон Шипулин — чемпион мира по биатлону 2017 года. Он три раза выигрывал серебряные и бронзовые медали первенства. В 2010 году стал бронзовым призером Олимпиады. Завершил карьеру в 2018 году, через год стал депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».