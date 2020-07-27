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Китай свернул закупки российского газа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Запущенный в 2019 году трубопровод «Сила Сибири» стоимостью более 15 миллиардов долларов работает на 60% запланированной мощности, не покрывая даже минимальные объемы контракта по принципу «бери или плати».

Так, в мае 2020 года «Газпром» прокачал в Китай 281 миллион кубометров топлива, что на 12% меньше уровней первых двух месяцев работы «Силы Сибири». Всего за январь-май Китай купил у России 1,27 миллиарда кубов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные китайской таможни.

Поставки в среднем составляют около 9 миллионов кубометров в сутки, если эта скорость сохранится, то к концу года «Газпром» поставит КНР 3,1 миллиарда кубометров. Это ниже минимального объема, закрепленного по принципу «бери или плати» — 4,25 миллиарда кубометров.

Китай отказывается наращивать импорт российского газа, несмотря на то, что цена «Газпрома» — самая низкая среди всех поставщиков. В апреле и мае она составлял 183-184 доллара за тысячу кубометров.

Например, туркменский газ обходился Китаю в 226 долларов за тысячу кубов, а поставки из Казахстана стоят порядка 190 долларов. Вместо закупок трубопроводного газа КНР скупает сжиженный газ, который резко подешевел на мировых рынках.

В мае на сжиженный газ пришлось три четверти всего газового импорта КНР — 7,577 миллиарда кубометров из 10,906 миллиарда. Крупнейшим поставщиком СПГ в мае стала Австралия. Также Китай наращивает собственную добычу газа.

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Drronum

"Таким способом оператор хочет побудить пользователей переходить на новые предложения." - да денег они...

great_america

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Drronum

Он ввел санкции против Пампео, а тот жутко расстроился! В мечта всей жизни Помпео, была посетить Чечьню!

velam

Она поддерживает только трубу с дешевым газом и все.

Удавиков

После такой прочитанной новости, даже уже и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать.