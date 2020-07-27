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Родченков призвал полностью отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Источник:
Sibnet.ru
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Всех российских спортсменов следует отстранить от участия в Олимпиаде в Токио, отложенной на год из-за коронавируса, заявил бывший глава московской антидопинговой лаборатории, осведомитель ВАДА Григорий Родченков в первом за долгое время интервью.

«Россия должна быть полностью отстранена, без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. Те же сотрудники, которые контрабандой подменяли допинг-пробы во время Игр в Сочи, фальсифицировали всю документацию. Это мошенничество неописуемых масштабов, которое показывает, что Россия так ничему не научилась», — сказал Родченков в интервью BBC.

Осведомитель ВАДА дал интервью перед выходом автобиографической книги. Он пообщался с журналистом через Zoom из неизвестного места в США, где он прячется последние пять лет. Родченков был в маске, солнцезащитных очках и шляпе, чтобы сохранить свою измененную личность в секрете. Он считает, что теперь он «неузнаваем», так как изменил поведение и жесты.

Издание Mail On Sunday опубликовало выдержки из этой книги, в которых, в частности, говорится о том, что сборная СССР якобы бойкотировала Игры-1984 потому, что не смогла спрятать лабораторию допинг-контроля на борту корабля, судно не пустили в порт Лос-Анджелеса, где проходила Олимпиада.

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