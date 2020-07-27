Родченков призвал полностью отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Всех российских спортсменов следует отстранить от участия в Олимпиаде в Токио, отложенной на год из-за коронавируса, заявил бывший глава московской антидопинговой лаборатории, осведомитель ВАДА Григорий Родченков в первом за долгое время интервью.

«Россия должна быть полностью отстранена, без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. Те же сотрудники, которые контрабандой подменяли допинг-пробы во время Игр в Сочи, фальсифицировали всю документацию. Это мошенничество неописуемых масштабов, которое показывает, что Россия так ничему не научилась», — сказал Родченков в интервью BBC.

Осведомитель ВАДА дал интервью перед выходом автобиографической книги. Он пообщался с журналистом через Zoom из неизвестного места в США, где он прячется последние пять лет. Родченков был в маске, солнцезащитных очках и шляпе, чтобы сохранить свою измененную личность в секрете. Он считает, что теперь он «неузнаваем», так как изменил поведение и жесты.

“It should be an absolutely blanket ban”

In disguise & still in fear of his life, doping mastermind turned whistleblower Grigory Rodchenkov tells me no Russian athletes should be allowed to compete at Tokyo Games next year after lab data was manipulated https://t.co/lynDPtibfS pic.twitter.com/tHQ3tiriUM — Dan Roan (@danroan) July 27, 2020

Издание Mail On Sunday опубликовало выдержки из этой книги, в которых, в частности, говорится о том, что сборная СССР якобы бойкотировала Игры-1984 потому, что не смогла спрятать лабораторию допинг-контроля на борту корабля, судно не пустили в порт Лос-Анджелеса, где проходила Олимпиада.