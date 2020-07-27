«Ювентус» снова стал чемпионом Италии

«Ювентус» досрочно стал победителем чемпионата Италии по футболу после домашней победы над генуэзской «Сампдорией». Клуб завоевывает титул девятый раз подряд.

Встреча в рамках 36-го тура соревнования состоялась 26 июля в Турине на стадионе «Альянц–Ювентус» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В концовке первого тайма гол в ворота соперников забил нападающий туринцев Криштиану Роналду, а форвард Федерико Бернардески на 67-й минуте увеличил разрыв в игре. На 89-й минуте Роналду не реализовал пенальти.

После этой победы «Ювентус» за два тура до окончания чемпионата оформил досрочное чемпионство, он оторвался от «Интера» на семь очков. «Ювентус», основанный в 1897 году, выиграл чемпионат Италии 36-й раз в истории и девятый раз подряд.