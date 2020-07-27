Ростелеком запустит новую версию портала «Госуслуг»

Новая версия портала «Госуслуг» должна заработать до конца 2020 года, она сможет обрабатывать 100 миллионов запросов в сутки, сообщил глава Ростелекома Михаил Осеевский.

«Идет активная работа по созданию новой версии портала Госуслуг. Поставлена задача увеличить его производительность до 100 миллионов запросов в сутки. Фактически каждый взрослый житель нашей страны сможет коммуницировать с государством», — отметил Осеевский.

По словам главы Ростелекома, работа по созданию нового портала контролируется Минкомсвязи и правительством в целом. Осеевский отметил последовательное движение России «в направлении востребованных и надежных технологий».

Этим летом сервис столкнулся с пиковыми нагрузками после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о выплатах денег семьям с детьми. Так, за первые сутки после запуска услуги портал получил более 2 миллионов обращений.

Сейчас среднесуточная норма обращений к сервисам портала составляет 200 тысяч. При этом правительство предполагает, что к 2030 году доля массовых социально значимых услуг в России, доступных в цифровом виде, достигнет 95%.