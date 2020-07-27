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РЖД ответили на критику из-за возможной вырубки леса у Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

РЖД не планируют строить новые железные дороги вдоль береговой линии озера Байкал и вырубать для этого лесные массивы. Но возможна вырубка небольшой полосы шириной 10-15 метров для возведения техобъектов, сообщила пресс-служба компании.

В июле СовФед одобрил законопроект, призванный ускорить железнодорожные стройки РЖД для расширения БАМа и Транссиба. Согласно документу, для строительства железнодорожный путей, портов и автодорог не нужно будет проводить экологическую экспертизу на особо охраняемых природных территориях. 

Этот законопроект возмутил многих экологов. Так, Всемирный фонд дикой природы (WWF) направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, с просьбой не подписывать закон.

«В состав Байкальской природной территории входят озеро Байкал, а также обширные территории, прилегающие к озеру Байкал на расстоянии до 200 километров. Исторически на этих землях проходят тысячи километров железнодорожных путей, формирующих Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали», — цитирует РИА Новости ответ РЖД.

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По информации компании, проекты по развитию железных дорог на территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края, не предусматривают строительство новых линий железных дорог и вырубки для этого леса вдоль береговой линии озера Байкал.

Речь идет исключительно о реконструкции существующих станций и действующих железнодорожных линий между ними. Но некоторые технологические железнодорожные объекты невозможно построить без вырубки небольшой лесной полосы шириной 10-15 метров вдоль действующих железных дорог. В основном они находятся вдали от береговой линии Байкала.

В обязательном порядке предусматриваются компенсационные мероприятия по восстановлению лесного фонда и высадке саженцев (пять саженцев на каждое дерево), а также строительство очистных сооружений.

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