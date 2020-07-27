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Диабет в 12 раз повышает риск смерти при COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, свидетельствует отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Американские медики изучили статистику за несколько месяцев пандемии. Оказалось, что в среднем зараженные коронавирусом диабетики также в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, пишет MedicalXpress.

Диабет снижает эффективность иммунной системы, что негативно сказывается на выживаемости человека при инфицировании коронавирусом, отмечают эксперты. Кроме этого, диабету присущ целый ряд осложнений, которые также опасны при COVID-19.

Исследователи полагают, что в период пандемии больным с повышенным уровнем сахара в крови следует находиться в постоянном контакте с лечащими врачами и социальными работниками. В частности, речь идет об удаленном мониторинге состояния таких пациентов.

Тема: Распространение коронавируса
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