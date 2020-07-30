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Фильм дня: «Преследование»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Преследование» стал режиссерским дебютом Кристофера Нолана, картина во многом определила стиль и повествование последующих его работ.

Великобритания, 1999 год, режиссер Кристофер Нолан, 16+
В ролях: Джереми Теобалд, Алекс Хоу, Люси Расселл

30 июля Кристоферу Нолану исполняется 50 лет. Нолан — один из самых кассовых режиссеров в истории, его также считают одним из самых известных и влиятельных кинематографистов современности.

В центре сюжета молодой писатель Билл, который в поисках вдохновения преследует незнакомцев на улицах Лондона. Однажды он встречает парня по имени Кобб, который оказывается профессиональным вором. 

Кобб предлагает Биллу участвовать в ограбления, писатель втягивается в преступный мир, оправдывая это желанием испытать потрясение. Но вскоре выяснятся, что мотивы у преступников совершенно иные.

«Преследование» — первый полнометражный фильм Нолана. Фильм снят на черно-белую пленку, а его бюджет составил всего 6 тысяч долларов.

Режиссерский дебют Нолана оказался фундаментом для его последующих фильмов. «Преследование» отличается нелинейным развертыванием сюжета, такой же прием он использовал в своей следующей картине «Помни», которая удостоилась похвал от критиков и наград.

Также в «Преследовании» на 22-й минуте на двери квартиры можно заметить логотип Бэтмена. Интересно, что через семь лет Кристофер Нолан снимет фильм «Бэтмен: Начало» (2005). Логотип оказался в какой-то степени пророческим. 


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