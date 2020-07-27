НАВЕРХ

Летучих мышей в Сибири проверят на коронавирус

Источник:
Sibnet.ru
291 2
Фото: PD-USGov, exact author unknown

Российские ученые за два года планируют изучить в поисках коронавирусов геномы обитающих на территории Сибири летучих мышей, сообщил глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболевания Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

«Летучие мыши – это один из тех объектов, который, как считается, занес коронавирус в человеческую популяцию. У нас есть много видов летучих мышей таких же, как и в Китае. Поэтому интересно оценить, есть ли у нас вирус», — цитирует РИА НовостиШестопалова.

Он отметил, что коронавирус передался человеку именно в Китае из-за большой численности населения и большой популяции летучих мышей. Однако, по его словам, это не означает, что обитающие на территории России летучие мыши не могут быть также носителями коронавируса.

«Нам дали финансирование на два года. Но надеюсь, что первые результаты мы будем иметь уже этой зимой. У нас уже начались экспедиционные работы. Наши зоологи выезжают на сборы. Если все будет хорошо, они соберут достаточный материал, и в сентябре-ноябре мы его уже будем исследовать», — сообщил Шестопалов.

По его словам, биологические материалы летучих мышей будут собирать в разных районах Сибири, от Омской области до Бурятии, а затем будут исследоваться их геномы на наличие коронавируса. Какие-то выводы можно будет сделать после получения результатов работы, добавил он. 

Еще по теме
Уникальный анальгетик из взрывчатки разработали в Бийске
Антитела к коронавирусу нашли у итальянских собак и кошек
Мышей заразили инопланетными микробами
Действующие вулканы впервые обнаружили на Венере
смотреть все
Новосибирск #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия выступила против возвращения G8 с Россией
•
Придумано новое наказание за налоговое мошенничество
•
Нелегальный техосмотр оценят по уголовной статье
•
Диабет в 12 раз повышает риск смерти при COVID-19
Подробности
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
•
Какие книги любят лидеры мировых держав?
•
NEOWISE летит к Земле: где смотреть комету
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
РЖД ответили на критику из-за возможной вырубки леса у Байкала
Сибирь 27.07.2020 17:15
Летучих мышей в Сибири проверят на коронавирус
Сибирь 27.07.2020 15:35
Новосибирцы увидят в ночном небе МКС
Сибирь 27.07.2020 15:25
«Лиза Алерт» поможет в поисках пропавшего в Бурятии Ан-2
Сибирь 27.07.2020 15:23
Самое популярное
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
16960
Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым
6286
Школьник решил задание ЕГЭ по математике песней Бритни Спирс
5790
Макаревич хочет подать в суд на новосибирского депутата за баннер
4035
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия выступила против возвращения G8 с Россией
•
Придумано новое наказание за налоговое мошенничество
•
Нелегальный техосмотр оценят по уголовной статье
•
Диабет в 12 раз повышает риск смерти при COVID-19
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Drronum

"Таким способом оператор хочет побудить пользователей переходить на новые предложения." - да денег они...

great_america

"В Чечне проходят флешмоб в социальных сетях «Мы семья Кадырова» и акции в его поддержку в разных районах...

Удавиков

После такой прочитанной новости, даже уже и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать.

Иркут 69

Призвать, заранее зная, что федеральная Фемида уже начала процесс... ход глупый. Люди не дураки и знают,...

Drronum

Он ввел санкции против Пампео, а тот жутко расстроился! В мечта всей жизни Помпео, была посетить Чечьню!