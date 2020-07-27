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Кошки перевели раненую собаку через дорогу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: renarl / Attribution License

Кошки перевели раненую собаку через дорогу, необычный случай зафиксировал видеорегистратор одного из водителей в Краснодарском крае.

На опубликованных в соцсетях кадрах две кошки сопровождают собаку, которая переходит трассу. При этом собака подволакивает задние лапы — по всей видимости, она получила серьезную травму.

Две кошки идут по разные стороны от пострадавшего животного, словно охраняя его. Увидев автомобиль, троица приостанавливается, а затем продолжает путь, убедившись, что их пропускают. В итоге животные благополучно добрались до обочины.

«Делегация целая! Глянь, они ее охраняют!», — прокомментировал автор видео, ставший свидетелем происходящего. Взаимовыручка животных, которые считаются непримиримыми врагами, поразила комментаторов, которые отметили, что людям здесь есть чему поучиться.

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