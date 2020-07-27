Новосибирцы увидят в ночном небе МКС

Новосибирцы увидят пролет Международной космической станции, сообщает Большой Новосибирский планетарий.

«В течение июля на темном небе можно было наблюдать яркие пролеты Международной космической станции. Ближайшие дни при ясном небе их еще можно уловить и в городе, главное — в нужное время поднять свой взор в небо. Грядущие пролеты МКС могут быть особо интересны наблюдателю еще и тем, что в некоторые из них станция проходит близко с такими яркими объектами ночного неба, как молодая Луна и планеты Юпитер и Сатурн», — говорится в сообщении.

В понедельник восход станции из-за горизонта будет на западе в 23.05 по местному времени, прохождение над Луной в первой четверти. В среду восход из-за горизонта на западе в 23.06, близкое прохождение над растущей Луной, в четверг — восход станции из-за горизонта на еще вечернем небе на западе в 22.18, прохождение недалеко от Луны на юге, приближение к яркому Юпитеру.

На Международной космической станции находится экипаж из пяти человек: три россиянина и два американца.



