Вспышка COVID-19 произошла на руднике в Красноярском крае

Более 70 человек заразились коронавирусом на Васильевском руднике в Красноярском крае, сообщила Sibnet.ru пресс-секретарь Роспотребнадзора РФ по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.

«Всего на Васильевском руднике зарегистрировано 72 случая заражения коронавирусной инфекцией. 75% из них носят бессимптомную форму и выявлено при проведении исследований. Комплекс необходимых эпидемиологических мероприятий проведен, ситуация стабилизируется», — сказала собеседница.

АО «Васильевский рудник» — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Красноярского края. Компания ведет разведку и добычу рудного золота на территории Партизанского рудного узла в Мотыгинском районе Красноярского края. Предприятие добывает порядка 1,4 тонны золота в год, вахтовым методом на руднике работает порядка 1 тысячи человек.