Вспышка COVID-19 произошла на руднике в Красноярском крае

Более 70 человек заразились коронавирусом на Васильевском руднике
в Красноярском крае, сообщила Sibnet.ru пресс-секретарь Роспотребнадзора РФ по
Красноярскому краю Наталья Краснопеева.
«Всего на Васильевском руднике зарегистрировано 72 случая заражения коронавирусной инфекцией. 75% из них носят бессимптомную форму и выявлено при
проведении исследований. Комплекс необходимых эпидемиологических мероприятий
проведен, ситуация стабилизируется», — сказала собеседница.
АО «Васильевский рудник» — одно из крупнейших
золотодобывающих предприятий Красноярского края. Компания ведет разведку и
добычу рудного золота на территории Партизанского рудного узла в Мотыгинском
районе Красноярского края. Предприятие добывает порядка 1,4 тонны золота в год,
вахтовым методом на руднике работает порядка 1 тысячи человек.