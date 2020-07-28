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Фильм дня: «Теснота»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Теснота» молодого режиссера Кантемира Балагова основан на реальной истории, произошедшей во время чеченской войны, картину назвали «возрождением киноиндустрии» в России.

Россия, 2017 год, режиссер Кантемир Балагов, 18+
В ролях: Дарья Жовнер, Ольга Драгунова, Артем Цыпин
Вопрос фильма: «Почему Россия всегда находится в состоянии войны?»

28 июля режиссер Кантемир Балагов празднует 28-летие, фильм «Теснота» стал его первой полнометражной работой и вошел в программу «Особый взгляд» на Каннском фестивале.

Действие фильма происходит в 1998 году на Северном Кавказе. Главная героиня, 24-летняя Илана, работает в отцовском гараже, чтобы помочь ему свести концы с концами. Однажды вечером вся семья с друзьями празднует помолвку ее младшего брата Давида. Ночью молодую пару похищают, потребовав за них выкуп. Илана и ее родители, каждый по-своему, готовы на любые жертвы, чтобы спасти близких.

В 2017 году картина вошла в программу «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Президент фестиваля Тьерри Фремо описал это событие как «возрождение киноиндустрии» в России. Во время показа «Тесноту» встретили овациями. По итогу на Каннском кинофестивале фильм взял приз FIPRESCI, премию независимого жюри.

Кантемир Балагов:

«Очень важно для молодого человека — попасть с первым фильмом на Каннский фестиваль, неважно, в какую программу»

Также «Теснота» Балагова получила приз за лучший дебют на «Кинотавре», был номинирован в пяти категориях на «Нику», в числе которых — лучший игровой фильм. 


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