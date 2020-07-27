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Факел Олимпиады-80 ушел с молотка за €2,5 тыс.

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Жариков Павел / CC BY-SA 4.0

Факел Олимпийских игр 1980 года, которые прошли в Москве, продали на аукционе во французских Каннах.

Факел был продан за 2,5 тысячи евро (более 207 тысяч рублей) в воскресенье, пишет ТАСС со ссылкой на данные аукциона. Имя покупателя не называется.

Артефакт изготовили Валентин Любман и Борис Тучин, корпус факела сделан из алюминия, а в центральной части изображена эмблема Игр и олимпийские кольца.

Эстафета олимпийского огня прошла с 19 июня по 19 июля 1980 года, завершившись зажжением огня баскетболистом Сергеем Беловым на Большой спортивной арене «Лужники».

Летняя Олимпиада-1980 прошла с 19 июля по 3 августа. Команды из 65 стран мира бойкотировали соревнования. В их числе — США, Япония, ФРГ, Турция, Южная Корея. Советская сборная завоевала первое место в медальном зачете на Играх 1980 года, выиграв 80 золотых медалей, 69 серебряных и 46 бронзовых наград.

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