Циклон принесет в Новосибирск холод и дожди

Грозовые дожди и прохладная температура ожидается в Новосибирске в начале недели, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Циклон занимает территорию Западной Сибири. Формируются обильные грозовые дожди. Наиболее вероятны ливни и грозы 29 и 30 июля. Во время грозы ветер будет достигать 16-17 метров в секунду», — рассказал синоптик.

На неделе ожидается пониженный температурный фон. Температура воздуха ночью в Новосибирске составит 11-14 градусов, днем воздух будет прогреваться до 20-24 градусов тепла.