Видео «спиралевидного НЛО» над Сибирью появилось в Сети

Неизвестный светящийся объект сняли в небе над Сибирью, однако точное место его появления пока не установлено. Для того, чтобы понять природу происхождения объекта, нужно уточнить несколько факторов, сообщил Sibnet.ru директор Иркутского планетария Павел Никифоров.

Видео появилось в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы утверждают, что объект видели 23 июля в небе над Бурятией. Однако другие пользователи усомнились в этом, так как язык, на котором разговаривают находящиеся рядом с автором ролика люди, не похож на бурятский.

Кто-то предположил, что видео было сделано в Туве, а объект — комета NEOWISE. В ту ночь ее свечение было очень хорошо видно невооруженным взглядом.

Другие пользователи утверждают, что видео сняли в Казахстане, а объект — не комета, и тем более не НЛО, а ракета-носитель «Союз 2.1а». В понедельник она выводила с космодрома Байконур на орбиту Земли транспортный корабль «Прогресс МС-15».

Но для того, чтобы точно установить, что это было на самом деле, необходимо узнать больше о времени и месте произошедшего. «Усилия нужно направить на поиск очевидцев. Нужно найти автора видео, узнать, где и как снято и попытаться найти других очевидцев», — прокомментировал Никифоров.