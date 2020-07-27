Живая цепь спасла тонувшую женщину. ВИДЕО

Жители Перми образовали живую цепь и вытащили из реки тонувшую женщину и бросившегося ее спасать мужчину — кадры с места событий опубликовал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в Instagram.

«Вчера вечером на набережной в Перми случайные очевидцы спасли тонущую в реке женщину. Спасибо смельчаку, который бросился в воду, и всем, кто не прошел мимо», — написал Махонин.

По данным регионального МВД, в воскресенье вечером женщина поплыла к середине реки, но не рассчитала силы и начала тонуть. На помощь ей бросился мужчина, который доставил пострадавшую к берегу.

Однако из-за скользких бетонных плит он не смог выбраться. Тогда около тридцати человек, проходивших мимо, выстроились в цепочку, взялись за руки и вытянули их. Пермячка находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.