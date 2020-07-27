Грозы с градом придут в Восточную Сибирь

Жаркая погода установится в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. На протяжении недели она будет сопровождаться грозами, ливнями и градом, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае дожди, местами сильные, грозы, днем град. Ветер северо-восточный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +16… +21, при прояснении +10… +15 градусов. Днем +25… +30, местами +20… +25 градусов, а по юго-восточным районам до +35.

По Бурятии кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный с переходом на северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +12… +17, местами +4… +9 градусов. Днем +28… +33, местами +18… +23 градуса.

В Иркутской области кратковременные дожди, днем грозы. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +11… +16, при прояснении +3… +8 градусов. Днем +23… +28, при облачной погоде +16… +21 градус.