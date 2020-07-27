Подросток прикурил от свечи в церкви ради видео в TikTok, предположительно инцидент произошел в соборе Казанской божьей матери в Чите. Роликом заинтересовалась полиция, сообщила Sibnet.ru представитель регионального ГУ МВД.

Видео с несовершеннолетним появилось в социальных сетях. На кадрах заметно, как мальчик стоит перед входом в храм, крестится, затем заходит в него. А в помещении храма подходит к свечам и, улыбаясь, прикуривает.

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Подросток комментирует, что на это «преступление» он пошел ради подписчиков и призвал их присоединяться к каналу. Роликом заинтересовались не только потенциальные подписчики, но и региональное МВД. «Назначена проверка по факту публикации видеозаписи в Сети», — сообщила представитель пресс-службы ведомства.

В мае барнаульский музыкант Геннадий Корчагин выложил на YouTube клип на песню «Господь-Господь» с голосом протоиерея Дмитрия Смирнова. Запись собрала пять миллионов просмотров, а также стала весьма популярна в TikTok. Но через некоторое время в полицию обратились активисты православного движения с заявлением об оскорблении чувств верующих.