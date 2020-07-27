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Нелегальный техосмотр оценят по уголовной статье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Проведение техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков стало уголовным преступлением и будет караться штрафом до 300 тысяч рублей, обязательными работами или арестом.

Работа операторов ТО без аккредитации теперь отнесена к незаконному предпринимательству, наказание за которое прописано в статье 171 УК РФ. Новая редакция Уголовного кодекса вступила в силу 27 июля.

Такое преступление будет наказываться штрафом до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты (или иного дохода осужденного) на период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

В России, по данным РСА, официально работают 4999 операторов ТО и 5571 пункт ТО. С начала 2020 года союз приостановил действие аттестатов аккредитации у 332 операторов (с возможностью восстановления), у 195 — аттестаты аннулированы.

Продавцы диагностических карт (как правило, страховые агенты) под действие новой статьи не попадут, потому что аккредитация необходима для проведения ТО, а оформление карты де-юре не является частью этой процедуры, приводит «Коммерсантъ» мнение председателя совета директоров группы компании «Техностайл» Раппы Ахъядова.

Изменения в статью 171 — единственный закон, срок вступления в силу которого не перенесли из-за коронавируса. В 2019 году Госдума приняла законопроект о реформе ТО: диагностические карты должны стать электронными, вводятся фотосъемка процесса и штраф 2 тысячи рублей за езду без техосмотра. Нововведения передвинули на 2021-2022 годы.

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