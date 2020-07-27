НАВЕРХ

Суд в Новосибирске оценил забытую врачами в животе салфетку

Источник:
Sibnet.ru
321 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Заельцовский районный суд Новосибирска удовлетворил частично иск Кирилла Городецкого к Томской областной больнице за забытую в его животе салфетку, вместо запрошенных 3 миллионов рублей ущерба суд обязал больницу выплатить 200 тысяч рублей, сообщила Sibnet.ru юрист мужчины Юлия Казанцева.

Новосибирец после падения с кедра при сборе шишек попал в Томскую областную больницу, ему провели операцию: остановили кровотечение. Через два года у него заболел живот — во время новой операции в Новосибирске выяснилось, что внутри хирурги оставили метровую салфетку. Из-за нагноения удалили часть кишечника. Городецкому дали справку на легкий труд, и он не может работать по профессии — промышленный альпинизм.

Мужчина оценил моральный вред в 1,5 миллиона рублей, а также утраченный заработок в 1,5 миллиона рублей. Суд удовлетворил иск частично.

«(Присудили) всего 200 тысяч рублей морального вреда. Обжаловать будем в Новосибирский областной суд», — отметила Казанцева.

Еще по теме
Живая цепь спасла тонувшую женщину. ВИДЕО
Подросток прикурил от свечи в церкви ради видео в TikTok
Карантин ввели на западе Монголии из-за бубонной чумы
Бронетранспортер утонул в Керченском проливе
смотреть все
Новосибирск #Происшествия #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия выступила против возвращения G8 с Россией
•
«Вектор» начал испытания вакцины от COVID на добровольцах
•
Нелегальный техосмотр оценят по уголовной статье
•
Робот «Федор» воспитает теледроида
Подробности
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
•
Какие книги любят лидеры мировых держав?
•
NEOWISE летит к Земле: где смотреть комету
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Видео «спиралевидного НЛО» над Сибирью появилось в Сети
Сибирь 27.07.2020 13:20
Циклон принесет в Новосибирск холод и дожди
Сибирь 27.07.2020 13:19
Грозы с градом придут в Восточную Сибирь
Сибирь 27.07.2020 12:14
Подросток прикурил от свечи в церкви ради видео в TikTok
Сибирь 27.07.2020 11:44
Самое популярное
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
15667
Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым
6200
Школьник решил задание ЕГЭ по математике песней Бритни Спирс
5718
Макаревич хочет подать в суд на новосибирского депутата за баннер
3968
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Германия выступила против возвращения G8 с Россией
•
«Вектор» начал испытания вакцины от COVID на добровольцах
•
Нелегальный техосмотр оценят по уголовной статье
•
Робот «Федор» воспитает теледроида
Подробности
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
•
Какие книги любят лидеры мировых держав?
•
NEOWISE летит к Земле: где смотреть комету
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Медведев посчитал несправедливым распределение пособий в России
23
Темнокожий парень вышел на пикет в Томске из-за «черной» рекламы
17
Бронетранспортер утонул в Керченском проливе
17
Дегтярев призвал к открытому суду над Фургалом
15
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
14