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Власти Забайкалья подготовились к третьему этапу снятия ограничений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Забайкальского края заявили о готовности к переходу на третий заключительный этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 0,5. Это послужило основанием для направления обоснований в федеральную службу Роспотребнадзора по переходу на третий этап снятия ограничений в регионе», — сообщила главный санитарный врач региона Светлана Лапа.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на последнем этапе могут открыться все магазины и предприятия сферы услуг, ограничений по площади и количеству посетителей не будет. Также смогут отрыться кафе, рестораны и бары. Но только если между столиками будет 1,5-2 метра дистанции.

Можно будет работать всем образовательным учреждениям, гостиницам и кинотеатрам. К работе смогут приступить парки, скверы и открытые площадки. Но, опять же, с соблюдением социальной дистанции между посетителями.

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Лапа отметила, что деятельность должна быть возобновлена по всем методическим рекомендациям: на две недели сохранить масочный режим в транспорте и общественных местах, соблюдать социальную дистанцию.

«Если будет принято решение о снятии ограничений, надо успеть теплое время года насытить культурными, спортивными событиями. Нужно проводить больше праздников, спортивных мероприятий, постараться насытить жизнь забайкальцев интересными событиями», — отметил губернатор края Александр Осипов.

Тема: Распространение коронавируса
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