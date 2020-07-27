Германия выступила против возвращения G8 с Россией

Восстановление G8 с участием России невозможно, пока не разрешится конфликт на востоке Украины, а также не будет урегулирован вопрос о воссоединении Крыма с РФ, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Причинами исключения России стали аннексия Крыма и вмешательство в ситуацию на востоке Украины. Я не вижу возможности возвращения до тех пор, пока эта ситуация не разрешится», — сказал Маас в интервью для газеты Rheinische Post.

Также глава МИД Германии раскритиковал планы президента США Дональда Трампа, пожелавшего пригласить на саммит G7 Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. «Нам не нужны G11 или G12», — заключил Маас, отметив, что G7 и G20 — разумно скоординированные форматы.

G7 — клуб экономически развитых стран, в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 1997 году к объединению присоединялась Россия, и оно стало «большой восьмеркой». В 2014 году западные участники вернулись к формату «семерки».