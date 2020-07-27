Лера Кудрявцева стала главной женщиной-алкоголичкой

Лера Кудрявцева возглавила список Google «Знаменитых женщин-алкоголичек», такая информация удивила и рассмешила телеведущую. Скриншот запроса Google она опубликовала в Instagram.

«Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет, совсем ничего (даже шампанское на Новый Год), то да — алкоголичка как говорится собственной персоной», — подписала Кудрявцева пост в соцсети.

В пояснении публикации Google сообщается, что телеведущая начала употреблять алкоголь непомерными дозами после развода с первым мужем. Долгое время психологические проблемы она топила в стакане со спиртным, но смогла сойти с этого «алкогольного поезда».

В этом же списке из числа россиянок оказалась ведущая Лариса Гузеева и актриса Наталья Андрейченко. Публикацию Кудрявцевой прокомментировали другие известные женщины.

«Девчульки, я на самогоночке сегодня по-тихому», — написала в комментариях актриса и ведущая Эвелина Блёданс. А певицы Ольга Орлова и Наталья Подольская просто оставили в комментариях смайлики, изображающие удивление и смех.