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Лера Кудрявцева стала главной женщиной-алкоголичкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © leratv, instagram.com/leratv

Лера Кудрявцева возглавила список Google «Знаменитых женщин-алкоголичек», такая информация удивила и рассмешила телеведущую. Скриншот запроса Google она опубликовала в Instagram.

«Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет, совсем ничего (даже шампанское на Новый Год), то да — алкоголичка как говорится собственной персоной», — подписала Кудрявцева пост в соцсети.

В пояснении публикации Google сообщается, что телеведущая начала употреблять алкоголь непомерными дозами после развода с первым мужем. Долгое время психологические проблемы она топила в стакане со спиртным, но смогла сойти с этого «алкогольного поезда».

В этом же списке из числа россиянок оказалась ведущая Лариса Гузеева и актриса Наталья Андрейченко. Публикацию Кудрявцевой прокомментировали другие известные женщины.

«Девчульки, я на самогоночке сегодня по-тихому», — написала в комментариях актриса и ведущая Эвелина Блёданс. А певицы Ольга Орлова и Наталья Подольская просто оставили в комментариях смайлики, изображающие удивление и смех.

Фото: © leratv, instagram.com/leratv

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