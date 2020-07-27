Уникальный анальгетик из взрывчатки разработали в Бийске

Ученые Алтайского края и Томской области впервые в мире из компонента для производства взрывчатки разработали анальгетик без побочных эффектов.

Новый анальгетик назвали «Тиовюрцин», в его основе глиоксаль – вещество, из которого делают ракетное топливо, взрывчатку, различное оборудование для военного комплекса.

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Учёные Института проблем химико-энергетических технологий в Бийске совместно с коллегами из Томска решили найти ему совсем другое применение.

Доклинические исследования длились три года, и вот сейчас можно говорить о первых результатах. Тестирование на животных показало, что вещество не обладает токсическим воздействием.

Лекарство помогает при любом виде боли, по эффективности сравнимо с опиоидными лекарствами, но привыкания не вызывает. Применять его смогут и онкобольные, и беременные.

«Он начинает очень быстро работать. Эффект развивается в первые два часа, уже полностью раскрывается. И может держаться до 17 часов. «Тиовюрцин», наш разрабатываемый анальгетик, не имеет побочных эффектов, которые присущи большинству анальгетических средств», – рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории онкофармакологии НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга Светлана Крылова в интервью «Вести Алтай».

Как рассказывают ученые, обезболивающие могут повреждать слизистую желудка, затруднять дыхание, вызывать аллергические реакции и даже депрессию. Поэтому учёные многих стран сейчас придумывают таблетку, которая бы только лечила и не калечила. Анальгетики ежедневно в мире принимают 30 миллионов человек.

До того, как новое лекарство поступит в аптеки, учёным нужно провести ещё клинические испытания с экспериментальной группой людей. Клинические испытания в России занимают 7 лет. После этого препарат может быть рекомендован для широкого потребления. Сейчас учёные ведут переговоры с крупными фармацевтическими компаниями России.