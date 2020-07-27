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«Вектор» начал испытания вакцины от COVID на добровольцах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Новосибирский центр «Вектор» начинает клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах в понедельник, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, «Вектор» в минувшую пятницу получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины. Первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля в рамках протокола клинических испытаний.

«Три прототипа вакцины против заболевания COVID-19 успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ. Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», — говорил гендиректор «Вектора» Ренат Максютов в интервью РИА Новости в конце июня.

По его словам, в клинических исследованиях примут участие 300 добровольцев, в том числе 60 сотрудников центра.

«Стартовать будем с группы в 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, далее в исследования будут включаться добровольцы в возрасте до 60 лет», — отмечал он.

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