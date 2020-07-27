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Песня «Крошка моя» группы «Руки вверх» вышла в новом звучании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sezhukov, instagram.com/sezhukov

Хит 90-х «Крошка моя» перепели на новый лад Сергей Жуков совместно с блогером Давидом Манукяном, современное исполнение обидело поклонников творчества «Руки вверх».

«Это то, о чем так давно меня просила молодая аудитория. То, чего ждали поклонники новых, популярных, взорвавших все чарты исполнителей. Уверен, новая "Крошка" снова будет звучать ото всюду, радуя и новеньких, и стареньких», — написал Сергей Жуков в Instagram.

В новом варианте привычный текст разбавлен новыми куплетами, также изменилась мелодия. Но поклонники не оценили переделку. В комментариях подписчики написали, что оригинал им нравится больше, и попросили не портить хит детства.

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