Донбасс заявил о полном и бессрочном прекращении огня

Донецкая и Луганская народные республики с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня, сооответствующие приказы издали управления Народной милиции ДНР и ЛНР.

«Всем военнослужащим <...> с 00:01 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие», — приводит РИА Новости слова начальника Народной милиции ДНР Денис Синенков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на территории Донбасса с 27 июля после подписания соглашения в «нормандском формате».

С аналогичным заявлением выступил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

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На этой неделе контактная группа в Минске согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет наступательных и диверсионных действий, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Украинские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объявивших о независимости после госпереворота в Киеве. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.