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Путин рассказал о ставке на гиперзвуковые системы в ВМФ России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге заявил, что в состав ВМФ в 2020 году будут приняты 40 новых кораблей, а ставка будет сделан на оснащение флота уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами.

«В этом году в его [ВМФ] состав будет принято сорок кораблей и судов различных классов <…> Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, «несколько дней назад на трех ведущих верфях России были заложены еще шесть новых кораблей дальней морской зоны». При этом он напомнил, что в составе ВМФ РФ — корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, а также новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники.

Путин отметил, что Военно-морской флот РФ достойно выполняет самые сложные задачи, безупречно служа Отечеству. «Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи», — сказал он.



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Топ комментариев

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Drronum

Государь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево

pilot995

Всё это обнулится после ухода обнулённого.

Удавиков

После такой прочитанной новости, даже уже и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать.