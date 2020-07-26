Путин рассказал о ставке на гиперзвуковые системы в ВМФ России

Президент России Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге заявил, что в состав ВМФ в 2020 году будут приняты 40 новых кораблей, а ставка будет сделан на оснащение флота уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами.

«В этом году в его [ВМФ] состав будет принято сорок кораблей и судов различных классов <…> Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, «несколько дней назад на трех ведущих верфях России были заложены еще шесть новых кораблей дальней морской зоны». При этом он напомнил, что в составе ВМФ РФ — корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, а также новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники.

Путин отметил, что Военно-морской флот РФ достойно выполняет самые сложные задачи, безупречно служа Отечеству. «Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи», — сказал он.