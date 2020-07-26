Прибор для мгновенного обнаружения СOVID-19 создали в США

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в столичном округе Колумбия создали миниатюрный прибор, позволяющий практически мгновенно обнаруживать у человека наличие коронавируса, либо следы антител, образовавшихся в организме в ответ на этот возбудитель
«Во время пандемии подобного рода экспресс-тесты очень важны. Наши сотрудники смогли откалибровать прибор таким образом, чтобы выявлять наличие в крови коронавируса, таким же образом, как и антитела в кровяном русле, сформировавшиеся у переболевших СOVID-19 пациентов», — приводит ТАСС слова автора разработки, профессора компьютерной инженерии Университета Джорджа Вашингтона Мона Заглул.
Технически это выглядит достаточно просто. Нужно обработать детектор раствором, содержащим протеины, специфически связанными с коронавирусом. Если человек инфицирован SARS CoV-2, то вирус, вступив в контакт с поверхностью детектора, способен изменять цвет индикатора. Запечатлев оптические метаморфозы на смартфон, пациент тут же ответ, является ли он носителем вируса или нет.
«Устройство необходимо сейчас, когда от того, как быстро медики смогут выявить инфицированных, зависит и успех в лечении и — самое главное — возможность предотвратить распространение опасной инфекции», — пояснил соавтор изобретения, доктор Жанна Джордан из Школы общественного здравоохранения Института Милкена в Санта-Монике.
Заглул, в свою очередь, уверена, что с помощью искусственного интеллекта и разработанного детектора можно будет обрабатывать обширные базы данных по количеству и составу выявленных больных и носителей коронавируса. «Специалисты и пациенты смогут загружать информацию прямо в облако», — уточнилп профессор.