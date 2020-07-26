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Прибор для мгновенного обнаружения СOVID-19 создали в США

Источник:
ТАСС
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Фото: © Группа компаний S7

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в столичном округе Колумбия создали миниатюрный прибор, позволяющий практически мгновенно обнаруживать у человека наличие коронавируса, либо следы антител, образовавшихся в организме в ответ на этот возбудитель

«Во время пандемии подобного рода экспресс-тесты очень важны. Наши сотрудники смогли откалибровать прибор таким образом, чтобы выявлять наличие в крови коронавируса, таким же образом, как и антитела в кровяном русле, сформировавшиеся у переболевших СOVID-19 пациентов», — приводит ТАСС слова автора разработки, профессора компьютерной инженерии Университета Джорджа Вашингтона Мона Заглул.

Технически это выглядит достаточно просто. Нужно обработать детектор раствором, содержащим протеины, специфически связанными с коронавирусом. Если человек инфицирован SARS CoV-2, то вирус, вступив в контакт с поверхностью детектора, способен изменять цвет индикатора. Запечатлев оптические метаморфозы на смартфон, пациент тут же ответ, является ли он носителем вируса или нет.

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«Устройство необходимо сейчас, когда от того, как быстро медики смогут выявить инфицированных, зависит и успех в лечении и — самое главное — возможность предотвратить распространение опасной инфекции», — пояснил соавтор изобретения, доктор Жанна Джордан из Школы общественного здравоохранения Института Милкена в Санта-Монике.

Заглул, в свою очередь, уверена, что с помощью искусственного интеллекта и разработанного детектора можно будет обрабатывать обширные базы данных по количеству и составу выявленных больных и носителей коронавируса. «Специалисты и пациенты смогут загружать информацию прямо в облако», — уточнилп профессор.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Drronum

Государь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево

pilot995

Всё это обнулится после ухода обнулённого.

Удавиков

После такой прочитанной новости, даже уже и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать.