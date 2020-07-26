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Тарифы на домашний интернет и ТВ вырастут на 10-15%

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Тарифы на домашний интернет и телевидение может достигнуть в 2020 году 10-15% — решение об изменении стоимости обслуживания было принято провайдерами на фоне пандемии коронавируса, считают эксперты агентства iKS-Consulting.

«С одной стороны, мы видели резкий всплеск трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, с другой — изменился и профиль потребления», — приводят «Известия» слова представителя компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»). При этом провайдер пояснил, что изменения затронут только некоторые архивные тарифные планы. Таким способом оператор хочет побудить пользователей переходить на новые предложения.

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Вопрос об изменении компанией «Вымпелком» стоимости тарифов находится на рассмотрении в Федеральной антимонопольной службе, сообщили газете в ведомстве.

Подобные изменения также затронут пользователей провайдеров «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru»), МТС и «Акадо». Так, МТС уже повысила цены на услугу предоставления спутникового телевидения с июля текущего года, а «Эр-Телеком» увеличил размер платы по некоторым тарифам, что затронуло порядка 10% клиентов. «Ростелеком» также не исключает изменения расценок по некоторым тарифам.

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Топ комментариев

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Drronum

Государь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево

pilot995

Всё это обнулится после ухода обнулённого.

Удавиков

После такой прочитанной новости, даже уже и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать.