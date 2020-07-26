Вакцинацию от коронавируса в России сделают добровольной

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения, сказанные им в эфире российского телевидения.

Мурашко напомнил, что заканчиваются клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, а государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

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«Вот эти две кандидатные вакцины идут сегодня фактически ровными курсами для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны», — добавил министр.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 806 720 случаев заражения, выздоровели 597 140 человек, умерли 13 192.