НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Вакцинацию от коронавируса в России сделают добровольной

Источник:
ТАСС
314 2
Фото: © pixabay.com/frolicsomepl / Pixabay License

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», — приводит ТАСС слова министра здравоохранения, сказанные им в эфире российского телевидения.

Мурашко напомнил, что заканчиваются клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, а государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭпидемиолог сообщил, с кого в России начнется вакцинация от Covid

«Вот эти две кандидатные вакцины идут сегодня фактически ровными курсами для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны», — добавил министр.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 806 720 случаев заражения, выздоровели 597 140 человек, умерли 13 192. 


Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Прибор для мгновенного обнаружения СOVID-19 создали в США
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в КНДР
Министр здравоохранения Хакасии из-за претензий ушел в отставку
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал о ставке на гиперзвуковые системы в ВМФ России
•
Донбасс заявил о полном и бессрочном прекращении огня
•
Тарифы на домашний интернет и ТВ вырастут на 10-15%
•
Вакцинацию от коронавируса в России сделают добровольной
Подробности
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
•
Какие книги любят лидеры мировых держав?
•
NEOWISE летит к Земле: где смотреть комету
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Кемеровчанин извинился за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Сибирь 26.07.2020 14:51
Министр здравоохранения Хакасии из-за претензий ушел в отставку
Сибирь 26.07.2020 12:59
Стивен Сигал выпустил молодь омуля в Байкал
Сибирь 25.07.2020 22:56
Детский лагерь в Кузбассе пострадал от вспышки COVID-19
Сибирь 25.07.2020 15:00
Самое популярное
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
10083
Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым
5884
Школьник решил задание ЕГЭ по математике песней Бритни Спирс
5337
Макаревич хочет подать в суд на новосибирского депутата за баннер
3768
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал о ставке на гиперзвуковые системы в ВМФ России
•
Донбасс заявил о полном и бессрочном прекращении огня
•
Тарифы на домашний интернет и ТВ вырастут на 10-15%
•
Вакцинацию от коронавируса в России сделают добровольной
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Медведев посчитал несправедливым распределение пособий в России
23
Путин переписал цели развития России
22
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты
19
Темнокожий парень вышел на пикет в Томске из-за «черной» рекламы
17
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
14