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Microsoft принудительно обновит старые версии Windows 10

Источник:
WindowsLatest
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft начала переход на новый этап распространения последнего крупного обновления Windows 10. Компьютеры с установленными старыми версиями десятки будут обновлены принудительно.

Microsoft использует специальный алгоритм для определения устройств, на которых установлены старые версии программной платформы. Это касается компьютеров с Windows 10 (1809) и Windows 10 (1903).

Согласно документации Microsoft, поддержка версии 1809 прекратится в 10 ноября 2020 года, а 1903 — 8 декабря 2020 года. В ходе процедуры операционная система обновится до версии Windows 10 (2004).

Отмечается, что после завершения периода поддержки компьютеры с устаревшей версией ОС перестанут получать обновления безопасности, что сделает их более уязвимыми перед атаками. Именно поэтому корпорация приняла решение провести обновление принудительно.

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