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Представлен проект «квантового» Интернета

Источник:
The Wall Street Journal
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Проект квантового Интернета представлен разработчиками на мероприятии в Чикагском университете. Ожидается, что прототип линии с использованием механизмов квантовой физики будет построен в течение десяти лет.

В ноябре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал Закон о Национальной квантовой инициативе. В феврале 2020 года представители 17 национальных лабораторий собрались для разработки ключевых пунктов плана по созданию национальной сети квантового Интернета.

На первом этапе предлагается создать точку обмена квантовым трафиком. Успешный опыт по связыванию двух фотонов на базе петли из оптоволокна был поставлен зимой этого года. Далее предполагается связать квантовой линей две лаборатории.

Квантовые линии связи считаются наиболее защищенными — это жизненно важно для правительственных, финансовых и военных каналов передачи данных. Считается, что их невозможно взломать.

На финальном этапе разработок предполагается создать гибридный квантово-цифровой Интернет. Впрочем, необходимые для этого технологии еще предстоит разработать, предупреждают специалисты.

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